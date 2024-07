RENK Aktie News: RENK am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 25,55 EUR nach.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 25,55 EUR ab. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,26 EUR ab. Bei 25,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 151.438 RENK-Aktien den Besitzer.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,445 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,90 EUR aus.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RENK am 13.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je RENK-Aktie.

