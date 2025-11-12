RENK Aktie News: RENK am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 64,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 64,20 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 64,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 29.173 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 72,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,594 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

