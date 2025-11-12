RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 63,05 EUR ab.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 63,05 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 62,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,09 EUR. Bisher wurden heute 130.825 RENK-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 43,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Mit Abgaben von 71,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 347,53 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

