RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 61,79 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 61,79 EUR nach. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 61,23 EUR ein. Bei 64,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 363.412 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 46,20 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 71,27 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

