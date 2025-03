RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 37,44 EUR.

Das Papier von RENK legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 37,44 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 38,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,60 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 98.821 Aktien.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,59 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach oben. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,71 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,446 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,14 EUR.

RENK veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

