RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 37,41 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 37,41 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 38,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 675.783 RENK-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 40,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 52,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 35,14 EUR.

Am 13.11.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

