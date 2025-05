RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 55,73 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 55,73 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 55,86 EUR. Bei 54,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 572.592 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 60,10 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,84 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 214,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,588 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 46,58 EUR.

RENK ließ sich am 26.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

