RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 25,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 25,10 EUR. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.024 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 03.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,75 EUR. 58,35 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Abschläge von 29,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,439 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,82 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je RENK-Aktie.

