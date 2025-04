RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Kursplus

RENK im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 47,06 EUR.

Das Papier von RENK konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 47,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 47,58 EUR. Bei 46,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 324.424 RENK-Aktien gehandelt.

Bei 49,90 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,456 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 26.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 362,17 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,82 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

