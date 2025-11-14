DAX23.805 -1,0%Est505.682 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,26 +1,8%Gold4.170 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf RENK-Kurs

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen

14.11.25 09:22 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 64,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
63,12 EUR -3,33 EUR -5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 64,81 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 64,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,58 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 33.712 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,39 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,588 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber -0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
13.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen