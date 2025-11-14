RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf RENK-Kurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 64,81 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 64,81 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 64,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,58 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 33.712 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,39 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,588 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber -0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

