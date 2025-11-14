RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RENK

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,8 Prozent auf 62,77 EUR ab.

Die RENK-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,8 Prozent auf 62,77 EUR abwärts. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,31 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 335.202 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,75 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,588 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber -0,01 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,66 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

