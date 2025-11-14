RENK Aktie News: RENK am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 64,80 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 64,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 62,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 478.884 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 39,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,588 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber -0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,66 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

