RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von RENK zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 27,68 EUR.

Um 15:46 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 27,68 EUR nach oben. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 28,04 EUR zu. Mit einem Wert von 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 315.658 RENK-Aktien den Besitzer.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,60 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

