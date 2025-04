RENK Aktie News: RENK springt am Mittag hoch

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 50,30 EUR zu.

Das Papier von RENK legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 50,30 EUR. Bei 50,88 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 825.283 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 15.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,88 EUR an. 1,15 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 184,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,456 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,33 EUR.

Am 26.03.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

