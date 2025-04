RENK Aktie News: RENK schießt am Nachmittag hoch

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 50,68 EUR zu.

Das Papier von RENK konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 50,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 50,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.164.765 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2025 auf bis zu 50,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 65,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,456 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 26.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 362,17 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,82 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

