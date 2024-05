RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 27,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,61 EUR abwärts. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,04 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 569.793 RENK-Aktien.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,433 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,52 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 15.04.2024 vor.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.09.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mittags im Aufwind