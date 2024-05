RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 27,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 27,40 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 27,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,60 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.147 Stück gehandelt.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,52 EUR je RENK-Aktie an.

Am 15.04.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Am 30.09.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RENK veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

