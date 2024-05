RENK Aktie News: RENK verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 26,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 26,60 EUR. Bei 26,55 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 283.705 Stück.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,433 EUR je RENK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 31,52 EUR.

RENK ließ sich am 15.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.09.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2027 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie verliert trotzdem: Gewinnsprung gemeldet - auch Umsatz wächst deutlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne