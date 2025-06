RENK Aktie News: RENK am Vormittag gefragt

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 73,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:06 Uhr 2,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 73,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 89.328 RENK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 75,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,44 EUR.

Am 14.05.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 272,62 Mio. EUR – ein Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Israel-Iran-Eskalation: Aktien von Rheinmetall & Co. uneins - Aktien von Lufthansa und TUI schwach

RENK-Aktie: Was Analysten von RENK erwarten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. fallen: Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor