RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,58 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 29,58 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,70 EUR an. Mit einem Wert von 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.344 Stück gehandelt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,55 EUR an.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RENK am 15.05.2024 präsentieren.

