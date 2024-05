RENK Aktie News: RENK gibt am Freitagvormittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 25,79 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 25,79 EUR nach. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 25,37 EUR. Bei 25,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 199.436 Stück.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,433 EUR je RENK-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,52 EUR.

RENK ließ sich am 15.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie verliert trotzdem: Gewinnsprung gemeldet - auch Umsatz wächst deutlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne