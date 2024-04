RENK Aktie News: RENK bricht am Mittag ein

Zwei Anlage-Experten teilen mit Ihnen im Anlage-Seminar einen Einblick in wesentliche Erfolgsfaktoren für eine langfristig orientierte Geldanlage. Daniel Burgmann und Dr. Tobias Schmidt besprechen aktuell attraktive Anlage-Optionen auf den Finanzmärkten.

Heute im Fokus

Bundesbank erwartet starke Schwankungen bei deutscher Inflationsrate. RBI muss Russland-Engagement wohl schneller senken. Merck erwartet organisches Wachstum in 2024. Allianz erhält grünes Licht für Fondsgeschäft in China. Tesla setzt in Grünheide weniger Leiharbeiter ein. SÜSS MicroTec kann kräftig wachsen. BP streicht einen Platz im Führungsteam.