RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von RENK hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RENK-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 71,80 EUR.

Die RENK-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 72,22 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 70,76 EUR. Bei 71,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.535 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 305,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,587 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,08 EUR für die RENK-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

