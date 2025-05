RENK Aktie News: RENK am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 60,71 EUR.

Die RENK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 60,71 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 61,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,00 EUR. Zuletzt wechselten 130.479 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 2,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 242,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,592 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 945,45 EUR je RENK-Aktie an.

RENK veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

