RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von RENK

Heute im Fokus

Spartenverkauf könnte Sanofi anscheinend 19 Milliarden Euro einbringen. Bitcoin-Kurs springt über 53.000-Dollar-Marke. Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab. Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.