RENK Aktie News: RENK am Vormittag freundlich

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 29,43 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 29,43 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 29,57 EUR. Mit einem Wert von 29,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 38.031 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,75 EUR) erklomm das Papier am 03.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 66,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,435 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 30,02 EUR angegeben.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2024 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

