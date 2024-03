RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 0,3 Prozent auf 26,84 EUR. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 26,82 EUR. Bei 27,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 37.350 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RENK wird am 27.03.2024 gerechnet.

