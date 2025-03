RENK Aktie News: RENK reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Um 09:06 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 43,21 EUR zu. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 43,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 42,58 EUR. Zuletzt wechselten 79.833 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 15,48 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 59,02 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,444 EUR je RENK-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,38 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.11.2024 vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

