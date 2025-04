RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 49,79 EUR.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 49,79 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 48,95 EUR. Bei 49,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532.365 Stück gehandelt.

Am 16.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,18 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 64,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,456 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 26.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 362,17 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 69,29 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

