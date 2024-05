RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit Einbußen

So bewegt sich RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 26,33 EUR. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 26,05 EUR ein. Bei 26,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 79.452 Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,442 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,52 EUR aus.

RENK veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von RENK rechnen Experten am 19.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert am Mittag

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart in Rot

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus