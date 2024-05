RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,54 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der RENK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 26,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 26,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,20 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 19.649 Aktien.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,442 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,52 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 15.05.2024.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.08.2025 dürfte RENK die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

