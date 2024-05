RENK Aktie News: RENK verliert am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 26,18 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,18 EUR. Bei 26,15 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.992 RENK-Aktien umgesetzt.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,442 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 31,52 EUR.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RENK am 13.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 19.08.2025 werfen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

