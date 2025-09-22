RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 74,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 74,10 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 73,67 EUR. Mit einem Wert von 74,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.175 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 16,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Abschläge von 76,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.
RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK nicht mehr im Aufwind: Rüstungsaktien uneinheitlich
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen