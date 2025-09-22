RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 74,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 74,10 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 73,67 EUR. Mit einem Wert von 74,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.175 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 16,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Abschläge von 76,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je RENK-Aktie.

