Profil
Aktienkurs im Fokus

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag ab

23.09.25 12:05 Uhr
RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 73,15 EUR.

Die RENK-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 73,15 EUR abwärts. Bei 72,96 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,20 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 204.150 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,79 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

