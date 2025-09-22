RENK Aktie News: RENK am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 73,13 EUR.
Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 73,13 EUR ab. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 72,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306.450 RENK-Aktien.
Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 75,79 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.
Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 347,53 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,64 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 EUR je Aktie.
