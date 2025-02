RENK Aktie News: RENK zieht am Mittag deutlich an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 29,15 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 29,15 EUR zu. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 29,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 28,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 708.212 RENK-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 36,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 39,26 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,435 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,02 EUR aus.

RENK gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

