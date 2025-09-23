RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag gefragt

RENK im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 74,75 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 74,75 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 75,09 EUR. Bei 74,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 118.385 Aktien.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,00 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 76,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

