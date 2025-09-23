RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 77,22 EUR zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 77,22 EUR zu. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 77,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 800.858 RENK-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 11,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je RENK-Aktie.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
Datum
Rating
Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Datum
Rating
Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
Datum
Rating
Analyst
