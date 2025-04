RENK Aktie News: RENK wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 48,48 EUR nach.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 48,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,48 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.418 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,48 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,456 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 43,33 EUR.

Am 26.03.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,11 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 362,17 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

