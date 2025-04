RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Freitagmittag zu

So bewegt sich RENK

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 49,46 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 49,46 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,54 EUR. Bei 48,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 168.513 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 5,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 179,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,456 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je RENK-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 26.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 362,17 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 213,94 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

