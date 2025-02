RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 30,68 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 30,68 EUR nach oben. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 30,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.531 RENK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,75 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Abschläge von 42,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,438 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 30,07 EUR.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

