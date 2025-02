RENK Aktie News: RENK am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,27 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der RENK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,27 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 30,95 EUR zu. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 29,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 492.842 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 39,75 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,51 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,438 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 30,07 EUR.

Am 13.11.2024 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

