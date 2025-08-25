DAX24.191 -0,3%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,79 -1,4%Gold3.369 +0,1%
RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK fällt am Dienstagmittag

26.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 58,69 EUR.

Die RENK-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 58,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 58,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 212.973 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 31,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 69,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen