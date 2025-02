RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 30,48 EUR abwärts.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 30,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 29,90 EUR. Bei 30,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 629.452 RENK-Aktien gehandelt.

Bei 39,75 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,42 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 72,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,15 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

