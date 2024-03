RENK Aktie News: Hausse bei RENK am Mittwochvormittag

Um 18 Uhr live mit Salah-Eddine Bouhmidi: Volatilitätsindikatoren in der Praxis - Wie Sie die Schwankungen des Marktes nutzen können

Heute im Fokus

Telefonica Deutschland bald nicht mehr an der Börse? Matthäus geht nach DFB-Nike-Deal von schwieriger Zusammenarbeit mit adidas aus. SÜSS MicroTec gibt starken Umsatzausblick. BMW-Aktie gerät nach Abstufung unter Druck. Wüstenrot wegen Versicherungsschäden in 2023 mit Gewinneinbruch. DWS-Aktie nach jüngster Rally etwas schwächer. CTS Eventim knackt nach positiven Analystenreaktionen auf Ausblick Rekordhoch. JENOPTIK will nach Gewinnsprung weiter wachsen. Aroundtown mit Milliardenverlust.