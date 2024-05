RENK Aktie News: RENK fällt am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 26,21 EUR.

Die RENK-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 26,21 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 26,13 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.593 RENK-Aktien den Besitzer.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,442 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,52 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

