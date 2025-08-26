DAX24.156 ±0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,04 -0,3%Gold3.381 -0,4%
RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roten Vorzeichen

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 59,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
59,49 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 59,42 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,34 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,71 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 11.726 Aktien.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 70,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

