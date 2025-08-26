DAX24.139 -0,1%ESt505.396 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,14 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Aktienkurs im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

27.08.25 12:06 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 59,61 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
59,64 EUR 0,19 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 59,61 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 58,47 EUR. Bei 59,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 135.608 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 236,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,598 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet bahnbrechendes Getriebeprojekt

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT steigen: Citi mit positiver Bewertung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
