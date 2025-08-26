RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 59,61 EUR nach.

Die RENK-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 59,61 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 58,47 EUR. Bei 59,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 135.608 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 236,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,598 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

