RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 59,43 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 59,43 EUR ab. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 58,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,71 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 241.392 Aktien.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 30,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

