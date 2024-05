RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

So entwickelt sich RENK

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 26,81 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Die RENK-Aktie legte bis auf 26,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,50 EUR. Zuletzt wechselten 9.038 RENK-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,443 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,90 EUR.

RENK ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

